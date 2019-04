Swiss Olympic hat im Hinblick auf die zweiten Europaspiele (European Games), die in Weissrusslands Hauptstadt Minsk vom 21. bis 30. Juni stattfinden, in Absprache mit den Verbänden die Selektionen in den Sportarten Boxen, Badminton, Trampolin, Judo, Karate, Kunstturnen, Schiessen und Tischtennis vorgenommen. Mit der Badminton-Spielerin Sabrina Jaquet, den Judoka Evelyne Tschopp und Ciril Grossklaus sowie den Sportschützen Heidi Diethelm Gerber, Nina Christen und Jan Lochbihler hat Swiss Olympic sechs Teilnehmer der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro selektioniert. Heidi Diethelm Gerber gewann in Rio die Bronzemedaille mit der Sportpistole. 2015 hatte die Ostschweizerin an der ersten Austragung der Europaspiele in Baku in Aserbaidschan in der gleichen Disziplin Gold geholt.

Ambitioniert reist das vierköpfige Schweizer Box-Team nach Minsk. Der Wettbewerb an den Europaspielen gilt für die Boxer zugleich als Europameisterschaft. Der Zürcher Uke Smajli, der bereits 2015 in Baku an den Europaspielen angetreten ist, rechnet sich aufgrund seiner letzten Ergebnisse und seiner bestechenden Form gar Medaillenchancen aus.

Auch im Judo, für das fünf Schweizer Athleten selektioniert worden sind, und im Badminton mit vier Schweizern am Start werden die Europaspiele als EM gewertet. Einen hohen Stellenwert geniessen die Europaspiele zudem für Karate. Das Turnier in Minsk gilt für die europäischen Karateka quasi als Generalprobe im Hinblick auf die Sommerspiele 2020 in Tokio, wo die Sportart zum ersten Mal im olympischen Programm figuriert. Elena Quirici, in Minsk die einzige Schweizer Karateka, will daher im Juni entsprechende Erfahrungen an einem Grossanlass sammeln. Im Sportschiessen können die sechs selektionierten Schweizer Qualifikationspunkte für die Spiele in Tokio gewinnen.

Auf Antrag des Schweizerischen Turnverbands hat Swiss Olympic im Kunstturnen mit Moreno Kratter und Marco Pfyl zwei Athleten selektioniert, die im April nicht an den Europameisterschaften in Polen im Einsatz standen.

Die Selektionen in den Sportarten Rad, Ringen, Bogenschiessen, Kanu Sprint, Leichtathletik, Beachsoccer und Basketball 3x3 gibt Swiss Olympic am 20. Mai bekannt. Am 12. Juni finden sich alle Delegationsmitglieder zur Kleiderabgabe und zum "Minsk Kick-Off" am Sitz des Schweizer Dachverbandes in Ittigen bei Bern ein.