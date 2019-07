Desplanches schlug in Südkorea über 200 m Lagen in 1:56,56 und damit abermals mit Schweizer Rekord an. Im Halbfinal tags zuvor hatte er seine zweijährige Bestleistung auf 1:56,73 gesenkt.

Der Sieg ging in 1:56,14 an Daiya Seto. Der Japaner hatte auf der zweiten Bahnlänge die Führung vom schnell gestarteten Desplanches übernommen. Danach lieferte sich dieses Duo ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dritter wurde der amerikanische Titelverteidiger Chase Kalisz (1:56,78). Auch der viertklassierte Deutsche Philip Heintz und der Brite Duncan Scott als Fünfter blieben unter der 1:57er-Marke.

Desplanches ist erst der vierte Schweizer Schwimmer, der an seit 1973 stattfindenden Weltmeisterschaften die Top 3 im 50-m-Becken erreicht. Zuvor gelang dies nur der Tessinerin Flavia Rigamonti mit dreimal Silber über 1500 m Crawl (2001, 2005, 2007), sowie 1986 den Genfern Dano Halsall mit Silber und Marie-Thérèse Armentero mit Bronze jeweils über die damals noch nicht-olympischen 50 m Crawl.

Die bislang einzige WM-Goldmedaille für Swiss Swimming überhaupt gab es 2011 im Langstreckenschwimmen. Damals in Schanghai schwamm Swann Oberson - auch sie eine Genferin - im offenen Gewässer vor der chinesischen Metropole über die nicht-olympischen 5 km zu Gold.