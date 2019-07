Die letztjährigen EM-Zweiten unterlagen den Niederländerinnen Madelein Meppelink/Sanne Keizer 18:21, 18:21 und verpassen damit den Gruppensieg.

Die Neuauflage des letztjährigen EM-Finals war zugleich das Direktduell um Platz 1 in der Gruppe H. Nach der ersten Niederlage im Turnier ziehen Hüberli/Betschart als Gruppenzweite in die Sechzehntelfinals ein. Auf wen die beiden Zentralschweizerinnen am Mittwoch treffen, entscheidet sich in der Auslosung am späten Dienstagabend.