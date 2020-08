Drittes Rennen, dritter Schweizer Rekord

Lisa Mamié drückte ihre eigene Bestmarke, die sie an den letztjährigen Weltmeisterschaften in Gwangju im Halbfinal erreicht hatte, um zwei Zehntel auf 2:24,27 Minuten. Die Verbesserung verdankt sie einer starken Leistung in der zweiten Rennhälfte. In Südkorea war sie auf den ersten 100 Metern sieben Zehntel schneller unterwegs gewesen als nun in Italiens Hauptstadt.

Die in Rom erreichte Zeit ist gegenwärtig auch europaweit der beste Wert. Im globalen Jahresranking liegen nur drei Amerikanerinnen vor der Literaturstudentin.

In Rom hatte Lisa Mamié an den beiden Tagen zuvor bereits ihre eigenen Schweizer Rekorde über 100 m und 50 m Brust verbessert.