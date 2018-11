Der Europameister über 200 m Lagen schlug auf seiner Paradestrecke in 1:53,51 an. Damit war der Genfer um 0,94 Sekunden schneller als bei seiner eigenen Bestmarke vor knapp einem Jahr.

Der in Nizza trainierende Desplanches hatte in den letzten Tagen im 25-m-Becken in Montpellier schon nationale Rekorde über 100 und 200 m Delfin sowie über 400 m Lagen aufgestellt. Der Langbahn-Europameister von Glasgow verzichtet auf eine Teilnahme im Dezember an den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in China.