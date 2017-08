«The Power hat Darts neu erfunden, indem er diesen Sport auf ein vorher nicht gekanntes Niveau brachte. Das ist der Grund, weshalb er über Jahre hinweg kaum zu bezwingen war», schreibt TV-Kommentator Elmar Paulke in seinem Buch «Game On!» über den König. Taylor war um die Jahrtausendwende das Mass aller Dinge: Zwischen 1995 und 2006 ging nur ein WM-Titel nicht an den Engländer. In seiner Karriere gewinnt «The Power» unglaubliche 216 Turniere, was im 7,37 Millionen Pfund an Preisgeld einbringt.

Zwischen Rüpel und Legende

Doch der trainingseifrige Perfektionist prägte seinen Sport nicht nur am Board. 1992 war er unter jenen Spielern der BDO, welche die Passivität ihres Verbandes in einer Phase der Stagnation satthatten. Um ihrem Sport ein neues Image zu verschaffen, gründeten sie einen eigenen Verband, die Professional Darts Corporation (PDC). Mit klugem Management gelang es, die PDC zu etablieren. Durch mehr TV-Präsenz wurden höhere Preisgelder ausbezahlt und so die besten Spieler der BDO abgeworben. Das ist bis heute so. Ohne diese Professionalisierung hätte der Dartssport niemals sein aktuelles Niveau erreicht.