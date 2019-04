Mit 129:110 behielten die Golden State Warriors im sechsten Spiel um den Einzug in die zweite Playoff-Runde in Los Angeles die Oberhand. Damit entschied das Team, das in den letzten vier Jahren dreimal den Meistertitel in der NBA gewonnen hat, die Serie mit 4:2 Siegen für sich.

Clint Capelas Houston Rockets hatten sich gegen Utah Jazz (mit Thabo Sefolosha) mit 4:1 Siegen durchgesetzt.