Bundesrat verbietet Sport-Grossveranstaltungen in der Schweiz

Der Bundesrat fällte diesen Entscheid am Freitag wegen der Coronavirus-Epidemie. Insbesondere die oberen Ligen im Fussball und Eishockey sind davon betroffen. Noch ist unklar, welche Auswirkungen das auf verschiedene Spielpläne hat. Mögliche Szenarien sind Partien ohne Zuschauer oder sogar Spielabsagen.

Besonders unter Zugzwang ist der Eishockeyverband. In der National League stehen am Freitag und Samstag die letzten beiden Runden der Qualifikation im Programm, in denen die letzten Playoff-Plätze vergeben werden. Der Start der Playoff-Viertelfinals ist auf den 7. März angesetzt.