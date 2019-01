Die beiden Playoff-Halbfinals der amerikanischen Football-Liga NFL verliefen dramatisch. Sowohl in Kansas City als auch in New Orleans waren es die Gästeteams, die in der Overtime jubeln konnten.

Die Los Angeles Rams um Quarterback-Youngster Jared Goff erreichten erstmals seit 2002 wieder die Super Bowl. Die Kalifornier besiegten am Sonntag die als Nummer 1 gesetzten New Orleans Saints 26:23 (10:13, 23:23) nach Verlängerung. Der 24-jährige Goff überzeugte im NFC-Championship-Game mit 297 Pass-Yards, einem Touchdown und einer Interception. Matchwinner war jedoch Rams-Kicker Greg Zuerlein, der sein Team mit einem verwandelten Field Goal aus 57 Yards in der Overtime ins Endspiel beförderte. Saints-Quarterback Drew Brees verbuchte zwei Touchdown-Pässe, eine Interception und 249 erworfene Yards.

Die damals noch in St. Louis beheimateten Rams hatten 2002 das Endspiel gegen die New England Patriots und deren Superstar Tom Brady 17:20 verloren. Am 3. Februar heisst der Gegner in Atlanta wieder gleich. In Kansas City war es Rex Burkhead, dem nach knapp fünf Minuten der Verlängerung mit einem Lauf der entscheidende Touchdown gelang. Bei Temperaturen um minus 5 Grad hatte New England bei Halbzeit 14:0 geführt, doch im letzten Viertel wechselte die Führung viermal. Ein letztes Mal glichen die Chiefs durch ein Field Goal zum 31:31 elf Sekunden vor Schluss aus. In der Verlängerung erhielten sie den Ball schliesslich nie, da New England im ersten Anlauf gleich einen Touchdown schaffte.