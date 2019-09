Im Spiel um Platz 3 unterlagen Heidrich/Vergé-Dépré nach vergebenem Matchball den höher eingestuften Brasilianerinnen Ana Patricia/Rebecca 21:19, 18:21, 14:16.

Obschon Heidrich/Vergé-Dépré das Podest beim Saisonschluss-Event knapp verpassten, dürfen sie auf eine weitere gelungene Turnierwoche zurückblicken. Die beiden Schweizerinnen konnten in Italiens Hauptstadt nahtlos an ihre starken Leistungen der letzten Wochen anknüpfen. Erst im verlorenen Halbfinal gegen das deutsche Duo Laura Ludwig/Margareta Kozuch Duo riss ihre neun Spiele andauernde Siegesserie auf der World Tour.

Mitte August gelang Heidrich/Vergé-Dépré in Moskau in ihrer dritten gemeinsamen Saison der erste Turniersieg in der World Tour. Eine Woche davor verpassten sie gleichenorts als Vierte eine EM-Medaille nur knapp.