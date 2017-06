Einen passenderen Schauplatz als Paris könnte es für dieses Szenario nicht geben. Ohne die French Open gäbe es die zweite Karriere der Timea Bacsinszky nicht. 2013 arbeitet sie als Praktikantin in einem Fünfsternhotel in Villars-sur-Ollon und bereitet sich auf die Hotelfachschule in Genf vor.

Mit dem Spitzensport hat die einst Hochbegabte abgeschlossen, bis sie eine E-Mail der French-Open-Organisatoren erreicht. Sie meldet sich von der Arbeit ab, fährt alleine nach Paris. Sie verliert in der Qualifikation, aber sie gewinnt die Freude am Tennis zurück. Heute bewegt sie sich auch mit dem Anspruch in dieser Blase, andere zu inspirieren.

Später Vorstoss an die Weltspitze

Inspirierend, und hier kommt er ins Spiel, ist auch Stan Wawrinkas Weg. Als Junior gehört er selbst in der Schweiz nicht zu den Besten. Wawrinka ist 15, als er das Elternhaus verlässt, um mit Dimitri Zavialoff, einem Freund der Familie und dem heutigen Trainer von Timea Bacsinszky, im spanischen Castelldefels, einem Küstenort in der Nähe Barcelonas, seine Karriere aufzubauen.

Er spricht nicht viel, aber auf dem Platz arbeitet er härter als die meisten. 2003 gewinnt er bei den French Open das Turnier der Junioren, aber erst mit knapp 29 Jahren und dem Sieg bei den Australian Open stösst er in die absolute Weltspitze vor.

Die Bilder zum Sieg Bacsinszkys über Mladenovic.