Er verbringt im Schnitt 20 Wochen des Jahres mit Stan Wawrinka. Natürlich seien Spannungen dabei unvermeidlich. Aber sie würden offene und auch harte Diskussionen führen. Sollte das einmal nicht mehr möglich sein, mache es keinen Sinn mehr.

Doch der Romand, über den sein Fitnesstrainer Pierre Paganini einmal gesagt hat, dass er durch harte Arbeit zum Künstler wurde, weiss, was er Norman zu verdanken hat: «Stan sagt immer: ‹Du bist der Boss.›» Geheimnisse gebe es zwischen ihnen längst keine mehr.

Arbeiten statt träumen

Möglicherweise ist es aber auch die Tatsache, dass Norman finanziell nicht auf das Engagement angewiesen ist, die die Beziehung in einem gesunden Gleichgewicht behält.

Er betreibt in Schweden mit Mikael Tillström und Nicklas Kulti, zwei anderen ehemaligen schwedischen Spitzenspielern, in der Nähe von Stockholm eine Tennis-Akademie. Sie trägt den Namen «Good to Great Tennis Academy». Darin spiegelt sich Normans Philosophie wieder: «Es gibt Leute, die Träumen vom Erfolg; andere arbeiten für ihn.»

Stan Wawrinka hat dieses Credo verinnerlicht. Er ist jener Spieler, der die Arbeit immer als Grundlage seines Schaffens betrachtet hat. «Das ist auch für dich, Magnus», sagte er vor zwei Jahren nach seinem Erfolg in Paris. Zu seinem Erfolgstrainer, dem Angestellten, der auch sein Chef ist.