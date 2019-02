Es geht um viel in der Europa-League-Partie des FC Zürich in Neapel. Um sehr viel sogar. Obwohl nach der 1:3-Heimniederlage die Chancen auf ein Weiterkommen gleich null sind, hängt von diesem Spiel eine Menge für den Schweizer Fussball ab. Nur wenn der FCZ im Stadion San Paolo zumindest einen Punkt holt, kann die Schweiz im Uefa-Ranking Dänemark noch von Platz 15 verdrängen. Diesen auf sicher hätte man aber nur dann, wenn Dinamo Zagreb aus dem Wettbewerb ausscheidet und das auf Rang 17 klassierte Kroatien nicht mehr punkten kann.

Warum das so wichtig ist? Bleibt unser Land auf Rang 16 stehen, bedeutet das für die Saison 2020/21 das Folgende: Es dürfen nur noch vier statt fünf Schweizer Vereine am Europacup teilnehmen und nur noch der Meister an der Qualifikation zur Champions League. Und: Der Cupsieger steht nicht mehr direkt in der Gruppenphase der Europa League.

Alle Schweizer Klubs müssen zwei und mehr Ausscheidungsrunden überstehen, um in den jeweiligen Wettbewerb einzuziehen. Das hätte gravierende Auswirkungen auf den Schweizer Fussball. Nicht zuletzt in wirtschaftlicher Hinsicht.

Fakt ist: Obwohl YB eine ansprechende Kampagne in der Champions League abgeliefert und der FCZ europäisch überwintert hat, liegt die Schweiz in der laufenden Europacupsaison in der Uefa-Wertung hinter Ländern wie Zypern, Österreich, Weissrussland und Kasachstan auf Rang 26. Grund: Der FC Basel, St. Gallen und Luzern holten zu wenige Punkte.

Niveau ist gesunken

Ist es einfach bloss dumm gelaufen? War vielleicht Lospech schuld? Oder sind die fehlenden finanziellen Mittel die Ursache? Weder noch. Länder wie Tschechien, Österreich, Dänemark und Kroatien sind gewiss nicht potenter. Der Hauptgrund für die Misere: Das Niveau der Super League ist schleichend gesunken. Zwar fallen viele Tore, doch der Rhythmus ist tief und die technischen Fehler sind zahlreich. Zu viele Klubs arbeiten ungenügend.

Absurd: Die Rückrunde ist noch keine drei Wochen alt, und doch sind bereits zwei Trainer entlassen worden. In keiner Liga sind die Verantwortlichen ungeduldiger, nervöser und hektischer als in der Super League. Nirgendwo sonst werden die Trainer so schnell fortgeschickt. Das «Hire and Fire» ist Programm. Der vor genau einem Jahr beim FCZ zum Cheftrainer aufgestiegene Ludovic Magnin ist bereits der Mann mit der zweitlängsten Amtsdauer.

Wie soll etwas Gesundes heranwachsen, wenn die Kontinuität fehlt? Wenn die Klubs sich von Umbruch zu Umbruch hangeln oder sogar nur von Spiel zu Spiel denken? Pflästerlipolitik betreiben statt sich an Konzepte halten?

Eine Million Franken verpulvert

Der FC Luzern hat innert 14 Monaten drei Trainerwechsel vorgenommen. Damit werden grosse finanzielle Mittel verschleudert. Die Entlassung René Weilers kostet über eine Million Franken. Was dazu führt, dass für die Spielertransfers das nötige Geld fehlt und das Jammern gross ist. Es ist erstaunlich, dass die Luzerner Weiler mit einem Dreijahresvertrag ausstatten und ein gutes halbes Jahr später zugeben, die Verpflichtung sei ein Fehler gewesen.

Es zeugt von mangelnder Sorgfalt bei der Evaluation und Einstellung des Trainers. Wer einen Weiler holt, muss wissen, dass er einen ehrgeizigen, ständig fordernden Fachmann bekommt.

Was für einen fachlichen Background hatte Remo Meyer, als ihn der FCL zum Sportchef machte? Die Transfers sind mit Ausnahme von Eleke nicht überzeugend. Salvi und Kakabadse enttäuschten, und der aus Gladbach geholte Ndenge kam verletzt und spielte erst sechs Minuten.