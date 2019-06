Erstmals seit dem Australian-Open-Final 2017 trifft Roger Federer bei einem Grand-Slam-Turnier wieder auf seinen Erzrivalen Rafael Nadal. Zwar hat er die fünf letzten Duelle gewonnen, sein letzter Erfolg auf Sand liegt allerdings zehn Jahre zurück. Ohnehin ist seine Bilanz gegen Nadal auf dessen bevorzugter Unterlage mit 2:13 bescheiden. Alleine in Paris verlor er fünf Mal - 2005 im Halbfinal, von 2006 bis 2008 und 2011 jeweils im Final.

Erst zwei Spielern ist es gelungen, Rafael Nadal in Paris zu bezwingen: Robin Söderling 2009 in den Achtelfinals und Novak Djokovic 2015 in den Viertelfinals. Dem stehen elf Titel und 91 Siege gegenüber. Mit 58 Titeln und einer 434:39-Siegbilanz (116:2 über drei Gewinnsätze) ist er auf Sand der beste der Geschichte. «Das hat er oft bewiesen», sagt Federer. «Aber ich glaube an meine Chance. Vielleicht ist er krank, hat ein Problem, oder ich spiele überragend.»