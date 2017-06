In dieser und der letzten Woche hat Petkovic jeweils für drei Tage ein junges Team versammelt. Er gewährte verschiedenen jungen Spielern wie Kobel, Garcia, Sow, Grgic oder Hadergjonaj erste Einblicke ins Schweizer A-Team. Ab Montag wird in Thun dann das definitive Kader die Vorbereitung aufnehmen.

Die Schweizer Problemzonen sind im Vergleich zum Jahresbeginn weitgehend unverändert. Sie liegen im Sturm und in der Innenverteidigung. Der härteste Konkurrent in der WM-Qualifikation, Portugal, hat fast doppelt so viele Treffer (19) erzielt wie die Schweiz (10), das könnte sich im Hinblick aufs Torverhältnis, das bei Punktgleichheit zählt, noch rächen.

«Natürlich müssen wir mehr Tore schiessen – aber solange wir gewinnen, ist es einigermassen o. k.», sagt Admir Mehmedi, einziger Schweizer, der in dieser WM-Qualifikation mehr als einmal getroffen hat.

In der Abwehr spielt das Stammduo der EM, Schär und Djourou, in seinen aktuellen Vereinen, keine Rolle mehr. Petkovic kündigte gestern schon einmal an, im Jahr der WM eine härtere Linie zu fahren – wer nächste Saison nicht regelmässig spielt, darf nicht mit WM-Einsätzen rechnen.

Zunächst aber steht nun einmal das Spiel gegen Weissrussland an. In Neuenburg, um den Kunstrasen zu testen, der die Schweizer auch auf den Färöern erwartet.

Das Spiel auf den Schafsinseln ist bei den meisten Schweizern schon jetzt im Hinterkopf, klar. Und doch: Als kleine Warnung, dass die Schweiz gegen die Weissrussen nicht unbedingt von einem Spaziergang ausgehen sollte, dient deren Resultat in ihrem ersten Spiel dieser WM-Qualifikation. 0:0 gegen Frankreich.