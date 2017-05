Während bei Real ein Leistungsträger in der Defensive zurückkommt, fallen bei Atletico Madrid die Verteidiger derzeit wie Dominosteine um. Nach den Ausfällen von Juanfran und Sime Vrsaljko verletzte sich im Spiel gegen Las Palmas mit José Maria Gimenez der dritte Aussenverteidiger im Kader. Deshalb muss der Montenegriner Stefan Savic rechts verteidigen und spielt der 20-jährige Lucas Hernandez, der in der Champions League erst zu drei Einsätzen gelangt ist, in der zentralen Abwehr.

Trotzdem sagte Routinier Fernando Torres: «Wir haben keine Angst». Vor gut einem Monat holte Atletico in der Meisterschaft auswärts gegen Real nach Rückstand ein 1:1. Das wäre auch am Dienstag ein gutes Resultat - und die Basis zum ersten Europacup-Triumph über den Rivalen. In den letzten drei Jahren scheiterte Atletico nämlich in der Champions League nur an einem Widersacher: Real Madrid. 2014 und 2016 im Final, 2015 im Viertelfinal.