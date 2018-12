Ich denke, dass der Triathlon an sich eine faszinierende Sportart ist. Und Ironman noch einmal im Speziellen. Ich weiss noch, wie ich vor fünf Jahren dachte: «Fast neun Stunden Höchstleistung – wie kann man das nur machen?» Und: «Nein, das schaffe ich nie im Leben». Erst später merkte ich, wozu der Körper eigentlich fähig ist. Und vielleicht ist das ja tatsächlich ein Lebensziel einiger Leute, einmal so etwas Verrücktes zu machen.

Mit dem Lift geht es hoch in den siebten Stock. Das Hotel, das Daniela Ryf fürs Gespräch gewählt hat, liegt direkt an der Aare. Die 31-Jährige spricht und posiert gerne, die Altstadt ihrer Heimat Solothurn direkt im Hintergrund. Es passt bestens ins Bild, dass auch die Sonne lacht. Ryf erlebt aufwühlende Tage. Vor acht Tagen wurde sie zum zweiten Mal als Schweizer Sportlerin des Jahres ausgezeichnet.

Daniela Ryf gewinnt im Oktober 2018 zum vierten Mal in Serie den Ironman von Hawaii und kürt sich damit zur Weltmeisterin. Obwohl sie kurz vor dem Start von einer Qualle gebissen wird, gelingt ihr in 8:26:18 Stunden ein neuer Streckenrekord. Die 31-Jährige ist am vorletzten Wochenende zur Sportlerin des Jahres gewählt worden. Ryf lebt in Solothurn und bezeichnet ihre Heimat als schönstes Ferienparadies. Neben ihrer Karriere als Profisportlerin hat sie Lebensmitteltechnologie studiert.

Ich versuche, das aktiv zu ignorieren. Die körperliche Belastung ist hoch, klar. Ein wenig regeln kann man sie trotzdem. Entscheidend ist aber die mentale Komponente. Du kannst noch so fit sein, du wirst den Ironman nie gewinnen, wenn du im Kopf nicht bereit bist. Zudem gehe ich im Training viel mehr an die Grenzen und in die Schmerzen. Das Rennen selbst kommt mir vor wie ein Vortrag. Wenn der dank guter Vorbereitung sitzt, dann lieferst du auch ab.

Wo liegt Ihr Ferienparadies?

Gute Frage. Im Moment ganz schlicht: zu Hause. Ich bin während der Saison schon auch ab und zu in Solothurn. Aber das ist etwas anderes. Jetzt kann ich Kaffee trinken gehen oder an den Weihnachtsmarkt. Ich bin im Genussmodus. Das ist anders, als wenn ich weiss: Morgen früh um 7 Uhr muss ich ready sein für eine harte Trainingseinheit. Zudem: Meine Familie, meine Leute sind hier. Das ist das Paradies. Und etwas ist mir mit den Jahren schon aufgefallen. . .

… nämlich?

Je mehr ich von der Welt gesehen habe, desto mehr realisiere ich, wie schön wir es hier haben. Als ich 14 oder 15 war, sagte ich stets: Ich will einmal auswandern. Ich mochte unser Wetter an manchen Tagen nicht ausstehen. Dann reiste ich viel, war lange in Australien, hatte immer tolle Strände um mich herum, aber ich merkte zunehmend, wie verwöhnt wir in der Schweiz sind. Und ja, einmal Weihnachten in der Wärme, das ist o.k., aber bitte nie wieder (lacht).

Am Sonntag vor einer Woche wurden Sie als Schweizer Sportlerin des Jahres ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen das?

Ziemlich viel. Es ist eine extreme Ehre, diese Anerkennung zu erhalten. Man merkt: Da haben viele Leute mitbekommen, was ich geleistet habe. Es ist mir schon wichtig, was die Leute in der Schweiz über mich denken.