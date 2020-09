VAR, Kreativität oder Physis – das sind die fünf Erkenntnisse nach dem 1:2 gegen die Ukraine

«Wir hatten in der zweiten Halbzeit weniger Rhythmus, weil die Spieler physisch noch nicht 100 Prozent bereit sind», sagte Vladimir Petkovic. Die mangelnde Physis und der fehlende Rhythmus, sie waren offensichtlich, und sie sind wohl als Hauptgrund für den Einbruch in der letzten halben Stunde zu sehen. Zumal die Ukrainer in der heimischen Liga bereits den Meisterschaftsbetrieb aufgenommen haben. Und die Spieler von Schachtjor bis Mitte August sich in der Europa League beweisen durften.

Petkovic wollte mit seiner Frage die Uefa nicht angreifen, vielmehr einen Denkanstoss liefern. In Zeiten des Fortschritts, in Zeiten, in denen der VAR quasi «State of the Art» ist im Fussball und diesen so sehr und entscheidend verändert, darf man sich tatsächlich fragen, weshalb der europäische Verband auf den Einsatz von Videoschiedsrichtern verzichtet.

Zu mononton griff die Schweiz über die Seiten an, und die Flanken, die dann folgten, fanden mit Ausnahme bei Ruben Vargas' Pfostenkopfball selten Abnehmer. Andere Mittel wären vermehrt Schüsse aus der Distanz gewesen. Haris Seferovic, der dieses Manko gleich selbst festgestellt hatte, lieferte bei seinem Tor den Tatbeweis.



Punkt 5: Der drohende Abstieg

Man mag noch nicht so weit rechnen, weil erst ein Gruppenspiel absolviert ist in der Nations League. Doch die Niederlage in der Ukraine bringt die Schweiz gegen Deutschland in ihrer Gruppe unter Druck. Deutschland und Spanien haben die Punkte geteilt bei ihrem Aufeinandertreffen, geht man davon aus, dass die Iberer die Ukrainer am Sonntag zu Hause schlagen, droht der Mannschaft von Vladimir Petkovic nach zwei Spielen bereits ein Rückstand von drei Punkten auf den rettenden Nichtabstiegsplatz. Im Oktober folgen dann die Partien in Spanien und Deutschland.

Diese Ausgangslage ist grundsätzlich nicht weiter tragisch, weil die Nations League auch in der zweiten Ausgabe ihren Stellenwert sucht. Doch die Schweiz hat an diesem Format Gefallen gefunden, weil es ihr ermöglicht, sich im Ernstfall mit den Besten zu messen. Insofern würden in diesem Wettbewerb künftig Spiele gegen Mittelklasseteams aus Europa drohen. Zudem zählen die Partien in der Nations League für die Weltrangliste der Fifa und damit auch für die europäische Rangliste der Uefa. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Gruppenauslosung für die im nächsten Jahr bevorstehende WM-Qualifikation. Noch wäre die Schweiz als Weltranglistenzwölfte ein Gruppenkopf und würde auf einfachere Gegner treffen, mit weiteren Niederlagen wäre der Verlust dieser Position wahrscheinlich.