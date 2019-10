Das tut weh! Es laufen die letzten Minuten im Hexenkessel von Kopenhagen. Es steht 0:0. Alles deutet auf ein Unentschieden hin. Ein Resultat, mit dem die Schweiz an diesem Abend gut leben könnte.

Dann kommt die 85. Minute. Und aus dem Nichts kommt der Nackenschlag. Christian Eriksen, der manchmal so geniale Spielmacher, schlägt einen brillanten Pass, hebelt damit die gesamte Schweizer Defensive aus, Yussuf Poulsen darf profitieren und vollendet alleine vor Yann Sommer zum 1:0.

Es ist die Entscheidung. Die Schweiz bringt keinen einzigen vernünftigen Angriff mehr zu Stande. Die Körpersprache aller Spieler ist negativ. Keiner glaubt mehr an die Wende. Oder mindestens ein Tor.

Ganz zum Schluss schlägt noch einmal die Stunde von Kaspar Schmeichel. Noch einmal taucht er in die Ecke, noch einmal rettet er vor einem Gegentor. Er hat das bereits in der ersten Halbzeit gegen Xhaka und Mehmedi herausragend getan. Es ist die Weltklasse, die jedem Schweizer an diesem Abend fehlt.

Die späten Gegentore als Problem

Der Sieg der Dänen ist über das ganze Spiel betrachtet etwas glücklich. In der zweiten Halbzeit deutete nicht mehr viel auf einen Sieg des Heimteams. Aber dann folgten die fatalen letzten Minuten. Sie sind zu einem veritablen Schweizer Problem geworden. Bereits im ersten Vergleich der beiden Equipen verspielten die Schweizer auf unglaubliche Art und Weise einen 3:0-Vorsprung. Im September dann kassierten sie in Irland den 1:1-Ausgleich. Und nun kommt ein weiteres Negativ-Erlebnis dazu.

Als Dänemark-Trainer Age Hareide zur Spielanalyse schritt, sagte er ziemlich offenherzig: «Wir wussten, dass die Schweizer am Ende einknicken könnten.» Und präzisierte gar noch: «Wenn du immer in den letzten Minuten Gegentore kassierst, dann beginnt das ganze Team darüber nachzudenken. Das ist ein klassisches mentales Problem.»

Einige Minuten später nimmt Vladimir Petkovic hinter dem Mikrofon Platz. Natürlich ist der Schweizer Nationaltrainer enttäuscht. Natürlich weiss er, worum sich die Diskussionen jetzt drehen werden. «Es ist schwierig, nach so einem Abend klare Worte zu finden», sagt er zuerst. Und schiebt Gratulationen in Richtung Dänemark nach. «Sie haben den Sieg nicht gestohlen, es war ein intelligenter Auftritt. Und trotzdem hätten wir mehr verdient.» Das mag stimmen. Es ist bei weitem nicht alles schlecht, was die Schweizer zeigen.

Als Petkovic dann auf die letzten Minuten angesprochen wird, als er hört, was sein Amtskollege aus Dänemark sagt, wird seine Stimme ein bisschen leiser. Ein grundsätzliches Problem weist er aber von sich. «Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns Gedanken hatte, dass wir wieder spät ein Gegentor kassieren könnten. Es hat sich ja auch nicht abgezeichnet. Die Dänen hatten über längere Zeit keine Möglichkeiten mehr.»

Die Ausgangslage: Jetzt braucht es drei Siege

Und jetzt? Ist die EM-Qualifikation in Gefahr? Dramatisch sieht es noch nicht aus. Das liegt auch daran, dass die Iren am Nachmittag in Georgien nicht über ein 0:0 hinausgekommen sind. Sie liegen nun zusammen mit Dänemark mit je 12 Punkten an der Spitze. Die Schweizer folgen auf Rang 3 mit acht Zählern.

Bedeutet: Ein Sieg der Schweizer am Dienstag gegen Irland ist Pflicht. Zwei weitere im November gegen Georgien und Gibraltar ebenfalls. Mit dann 17 Punkten wäre die EM-Qualifikation mit Sicherheit geschafft. Sollte die Schweizer aber gegen Irland nur unentschieden spielen, ist sie auf Schützenhilfe angewiesen. Bei einer Niederlage müssten die Schweizer gar mit der Barrage planen.