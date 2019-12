Und am Ende kullern die Tränen: Schweizer Unihockey-Frauen unterliegen Schweden im WM-Final nach Verlängerung

Das letzte Nati-Spiel. Es ist der Final. Und das an der Heim-WM in Neuenburg. Vor dem Turnier war genau dieses Endspiel das erklärte Ziel der Schweiz.

Seraina Ulbers Stimme bricht mehrmals. Die Stürmerin sagt: «Wir hätten das Team und die Zuschauer so gerne belohnt. Und dieses Team wird so nicht mehr sein.» Für sie – und wohl auch für andere Spielerinnen – war es gestern der letzte Auftritt im Schweizer Dress.

Und die erfahrene Equipe bietet dem grossen Favoriten aus Schweden die Stirn. Lange liegt sie jedoch mit 1:2 in Rückstand, bis Corin Rüttimann mit ihrem Treffer acht Sekunden vor dem Ende die Verlängerung ­erzwingt. Das Publikum wird noch einmal aus den Sitzen gerissen, die Stimmung ist am ­Siedepunkt angekommen.

🇸🇪 are the champions! 🤩🤩🤩 #11 Johanna Hultgren scores the golden goal in overtime and the celebration may begin! 👏🏻 #floorball #WFCNeuchatel #Floorballized pic.twitter.com/J0TZvjIDww

Zwei Schweizerinnen im All-Star-Team

Dass die Schweiz sich überhaupt in dieser Verlängerung wiederfand, hatte sie mitunter ihrer Torhüterin Lara Heini zu verdanken. Die 25-Jährige hexte ihre Teamkolleginnen förmlich in die «Overtime». Die Churerin wird am Ende - wie Captain Flurina Marti - ins All-Star-Team gewählt. Enttäuscht über die nicht gewonnene Goldmedaille ist auch sie. «Im Moment zählt diese Wahl wenig. Mich nervt es, weil ich am letzten Ball noch dran bin, aber das Tor trotzdem nicht verhindern konnte. Ich würde die Auszeichnung gerne gegen Weltmeistertitel ein­tauschen.»

Torhüterin Heini will noch 20 Jahre spielen - mit diesem Team

Das Schweizer Team hat einen enormen Aufwand be­trieben, um in diesem WM-Final zu stehen – beispielsweise mit Trainings jeden Freitag, für die viele Spielerinnen lange Reisen in Kauf nahmen und sogar ihre Arbeitspensen reduzierten. Am Ende – kurz nach dem Spiel – überwiegt in Neuenburg die Enttäuschung. Auch weil dieses Team in dieser Konstellation nicht mehr antreten wird. Stellvertretend sagt Heini deshalb: «Ich würde noch 20 Jahre weiterspielen, wenn ich es in diesem Team tun könnte.»