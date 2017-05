U17-Europameister Christian Schlauri ist mit sich, dem Fussball und der Welt im Reinen.

Sechs Runden vor Schluss stehen die Frauenfelder auf Rang 5, Leader Freienbach ist ausser Reichweite. Die Stimmung im Training ist so prächtig wie das Wetter. Viele der Spieler freuen sich auf das gemeinsame Abendessen nach dem Training. «Das ist das, was ich mir gewünscht habe. Es macht Spass in diesem Team», sagt Schlauri. Auch einer seiner zwei Brüder ist dabei.

Wenn Schlauri im Klublokal vorbeischaut, dann wird er manchmal mit seinem grössten Erfolg konfrontiert. An der Wand hängt ein Wimpel, der an das in Frauenfeld ausgetragene EM-Qualifikationsspiel gegen Wales erinnert. Ansonsten denke er aber nicht besonders oft an jene Tage im Mai 2002, schliesslich lägen sie mittlerweile 15 Jahre zurück. «Aber klar, es waren drei grossartige Wochen. Wir waren eine richtige Familie.»

Keine überschwängliche Feier

Der Trainerstaff mit Markus Frei und Mentalcoach Ruedi Zahner hatte das Team zusammengeschweisst und ihm das nötige Selbstvertrauen eingeimpft. «Meine Eltern sind extra für den Final nach Dänemark angereist», sagt Schlauri, der beim 0:0 gegen Frankreich als zentraler Aufbauer von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Feld stand, beim 4:2 gewonnenen Penaltyschiessen aber nicht mehr antreten musste. Der bis dahin grösste Erfolg einer Schweizer Nachwuchsauswahl sei aber nicht überschwänglich gefeiert worden, sagt Schlauri. «Es herrschte Alkoholverbot.»