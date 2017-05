Apropos Beziehung: Nach Bekanntwerden Ihres Wechsels zu «MySports» schrieb der «Tages-Anzeiger», dass der Wechsel von Ihrem Mann «orchestriert» war, und gewährte seinen Lesern einen virtuellen Einblick an den Familientisch.

Darüber konnte ich nur noch lachen. Es ist der letzte Beweis, dass der Mensch, der das geschrieben hat, mich nicht kennt. Ich brauche keinen Türöffner, um an einen Job im Hockeybusiness heranzukommen. Dass ich etwa acht Jahre länger im Sportbusiness arbeite als mein Mann, sagt ja alles. Meine Karriere war längst «gemacht», als mein Mann CEO von Swiss Ice Hockey wurde. Auch hier gilt wieder: Stellen Sie sich die umgekehrte Variante vor: Ein Mann bekommt einen Job und alle sagen: Aha, da muss wohl seine Frau die Fäden in den Händen gehabt haben und dahinter stecken. Es ist unvorstellbar, dass so etwas kolportiert würde.

Sie werden bald 40 Jahre alt – fürchten Sie sich eigentlich vor dem Älterwerden?

Nein, nein, überhaupt nicht. Ich würde nie zurückspulen wollen. Keine Minute. Ich bin 38 – und alles ist fein. Aber klar, die «4» vorne dran macht wohl schon etwas mit einem.

Was?

Ich glaube, man sollte dann etwas «erwachsen» sein. Dabei hoffe ich sehnlichst, mir ein wenig Kindlichkeit bewahren zu können.

Fühlen Sie sich manchmal «unerwachsen»?

Ich hoffe, ich werde nie erwachsen! Das Gute ist: Wenn man ein Kind hat, kann man kindisch sein und das dann begründen mit: Das ist halt wegen ihr. Das gibt auch wieder Freiheiten (lacht).

Wie sehr kommen Sie noch dazu, selbst Sport zu treiben?

Leider nicht mehr so häufig wie früher. Einst spielte ich Unihockey, mit Rychenberg Winterthur in der NLA. Aber mit dem Eintritt in den Sportjournalismus musste ich wegen der unregelmässigen Arbeitszeiten mit dem Mannschaftssport schweren Herzens aufhören. Ich versuchte zunächst noch, in einem Plauschteam weiterzuspielen, was ich aber nicht wirklich lustig fand. Mittlerweile habe ich wegen der Arbeitszeiten eher am Morgen Zeit, Sport zu treiben. Dadurch bin ich dann fast ein wenig dazu verdammt, zu joggen oder aufs Rudergerät zu sitzen, obwohl mein Herz weiter für Ballsportarten schlägt. Heute ist Sport für mich eher Mittel zum Zweck.

Was war Ihr Highlight in den 14 Jahren bei SRF?

Wenn ich versuche, die ganze Zeit runterzubrechen, würde ich zwei Erlebnisse nennen: die Olympischen Spiele 2016 in Rio. Wir wohnten in Ipanema, ziemlich nahe bei unserem Studio. Darum waren es die entspanntesten Olympischen Spiele, obwohl wir 14-Stunden-Schichten geschoben haben, aber die ganze Mühseligkeit mit den stundenlangen Transfers rund um die Spiele fiel weg. Rio war unvergesslich! Und das Zweite ist «Champiuns» an den Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz in diesem Jahr. Wenn ich mir eine Sendung bauen dürfte, wäre sie sehr ähnlich. Ein bisschen Rambazamba, gute Gäste, gemütliches Beisammensitzen und spannende Gespräche.

Und Ihr grösster Rohrkrepierer?

Am peinlichsten war, als ich kurz vor einer Sendung die Stimme verloren habe. Im Laufe des Tages wurde meine Stimme immer schlechter. Und am Abend habe ich mich richtig durchs «sportaktuell» gekrächzt, das war mir sehr unangenehm, weil es eine Fehleinschätzung von meinem eigenen Zustand war. Ich hätte die Sendung abgeben sollen.