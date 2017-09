Wie zu erwarten war, liessen die Basler dem Gegner Ball und Raum und konzentrierten sich primär auf die Arbeit gegen den Ball. Sinnbildlich war dafür die 25. Minute, in welcher alle elf Basler im eigenen Strafraum verteidigten, während United immer mehr Druck aufsetzte. Sie liessen dem FCB kaum Chancen zu atmen. Befreiungsschläge wurden abgefangen und gleich wieder zu neuen Vorstössen verarbeitet. Dennoch wehrte sich der FCB, der in einem 3-4-3 agierte, welches sich im Defensivverhalten in ein 5-4-1 verwandelte, gut. Die Basler warfen sich in Ball und Gegner, in Letzteren ab und an etwas zu heftig, wie etwa Eder Balanta, der gegen Henrikh Mkhitaryan brutal einstieg.

Den Mut verloren

Der Armenier war es auch, der zuvor gleich zweimal eine Grosschance vergeben hatte. Vor allem jene in der 22. Minute liess den Baslern den Atem stocken: Eine Flanke von Romelu Lukaku fand Mkhitaryan in der Mitte, dieser zog aus kurzer Distanz ab und schoss den Ball an den Pfosten. Den Nachschuss konnte Tomas Vaclik dank einem starken Reflex parieren. So lebte der Traum weiter, die Null blieb stehen. Bis in die 35. Minute. Nur zwei Minuten, nachdem Luca Zuffi mit einem Weitschuss die beste Chance der ersten Halbzeit neben das Tor gesetzt hatte, war es Marouane Fellaini, der es auf der anderen Seite besser machte.