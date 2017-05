Das heisst, Schällibaum muss in der neuen Saison sofort liefern, sonst wird er entlassen?

Wir werden unser Kader verstärken und entsprechend weiter verteuern. Die Vorgabe ist klar: In der nächsten Saison wollen wir um den Aufstieg mitspielen, mindestens aber in die Top 3 der Tabelle. Wir können es uns nicht leisten, schon früh ins Hintertreffen zu geraten.

Wäre eine Entlassung teuer?

Es ist keine Frage des Geldes, dass wir am Trainer festhalten. Der FC Aarau hat das Geschäftsjahr 2016 erneut mit Gewinn abgeschlossen.

Was muss Schällibaum erreichen, damit am Ende der nächsten Saison die Option auf ein weiteres Jahr in Kraft tritt?

Genaue Inhalte möchte ich hier nicht preisgeben. Unser Ziel ist in der nächsten Saison der Aufstieg in die Super League. Im Wissen, dass der Absteiger aus der Super League Fussball spielen kann und es mit Servette und Xamax Klubs gibt, die gleich ambitioniert sind wie wir. Wir wollen das Maximum, mit einem Platz in den Top 3 könnten wir jedoch leben.

Gemessen an den aktuellen Resultaten (7 Niederlagen aus acht Spielen) ist es ein kleines Fussballwunder, dass Schällibaum noch im Amt ist. Typisch FC Aarau, könnte man sagen. Die Menschlichkeit spielt da eine grosse Rolle.

Nicht jede Trainerentlassung bringt automatisch den Erfolg zurück, vielleicht 60 Prozent der Wechsel bewirken Positives. Wir haben Vertrauen in Schällibaums Arbeit und hoffen, dass er den Erfolg mit Beginn der neuen Saison zurückbringt. Mit seinem Verhalten in den vergangenen Monaten hat er die Vertragsverlängerung und den Kredit verdient. Und das soll nicht nur ein Lippenbekenntnis sein.

Bis zum Saisonende sind noch sieben Spiele zu absolvieren. Egal was bis dahin passiert, Sie halten an Schällibaum fest?

Ja.

Das ehrt Sie. Aber nochmals: Gemessen an den Resultaten und den Leistungen ist das unüblich.

In der Bundesliga hält Mainz 05 auch an Martin Schmidt fest, obwohl die Abstiegsgefahr gross ist.