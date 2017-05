Natürlich, sagt Fournier, hätte er sich in dieser Situation mehr Rückhalt von Constantin gewünscht. Aber Groll gegen den Präsidenten hegte er nie. «Ich habe einen Fehler gemacht, nicht er. Es war eine Kurzschlussreaktion von mir. So ist es im Leben: In einem unbedachten Moment kann man viel Schaden anrichten. Aber ich bereue nichts.»

Hätten Sie anders reagiert, wenn Sie das Spiel gegen St. Gallen gewonnen hätten? «Ziemlich sicher. Ich war in diesem Moment nicht souverän genug.»

Würden Sie heute anders reagieren? «Ich glaube schon. Für mich kommt das unprofessionelle Verhalten der Spieler immer noch einem Verrat gleich. Aber ich würde mich heute nicht mehr so gehen lassen.»

Sind Sie noch immer sauer auf die drei Spieler? «Von wegen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass zumindest einer der drei etwas aus dieser Affäre gelernt hat. Adao ist unterdessen ein wichtiger Spieler für Sion geworden.»

Die Liebe zum FC Sion

Sein Spieler – notabene. Nach einem Jahr als Trainer bei Servette kehrt Fournier als Nachwuchstrainer in Constantins Schoss zurück. Warum? «Der FC Sion ist für mich viel mehr als nur ein ordinärer Fussballklub. Der FC Sion ist eine Herzensangelegenheit. Alles, was ich im Fussball erreicht habe, verdanke ich dem FC Sion.» Und Constantin? «Ach, kein Problem», lacht Fournier. «Wir Walliser sind emotional, impulsiv und stolz. In einem Moment sind wir verschlossen und schwermütig, im anderen Moment extrovertiert und überschwänglich. Wir sind alpine Lateiner. Hart im Nehmen, hart im Geben. Und Christian ist ein Paradebeispiel eines Wallisers.

Ich mag ihn. Und ich weiss, wie viel Herzblut er in den Klub steckt. Manchmal will er vor die Mannschaft treten und ihr ins Gewissen reden. Das ist kein Problem für mich als Trainer. Denn Christian sorgt sich um den Klub und will nur das Beste. Ich hege jedenfalls keinen Groll gegen Christian wegen der alten Geschichte. Im Gegenteil. Ich mag ihn. Denn uns verbindet etwas ganz Starkes: Die Liebe zum FC Sion.»