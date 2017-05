Was brachte der Erfolg Ihnen persönlich?

Nicht wahnsinnig viel. Jene, die mich vorher schätzten, taten es weiterhin. Jene, die mich nicht schätzten, sagten: Es sei Glück gewesen. Ich bekam kein Angebot aus der Super League. Auch in der Ausbildung wollte mich kein Klub. Ich war dann eingeladen bei den Awards und sollte mit dem Pokal dort auftreten. Man hat einfach vergessen, mich auf die Bühne zu holen und liess mich mit dem Pokal am Tisch. Einzig Gigi Oeri und René C. Jäggi kamen zu mir und gratulierten. Sonst niemand. Es ist irgendwie bezeichnend, dass Leute, die wussten, wie man gewinnt, gratulierten. Dany Ryser ist es als Weltmeistertrainer ja ähnlich ergangen. Es ging halt bloss um Junioren… In der Schweiz wird wenig reflektiert oder nachgefragt. Die Leute sind zu wenig hellhörig, um zu sagen: Moment, was läuft da? Warum ist etwas gut gelaufen? Nicht alles ist Zufall! Persönlich half mir der Erfolg dagegen schon. Ich bin in meinem Auftreten souveräner geworden.

Wie beurteilen Sie den aktuellen Zustand des Schweizer Nachwuchses?

Von den Ergebnissen her als nicht besonders gut. Auch nicht, was die Jungen betrifft, die international für Furore sorgen. Es gibt Breel Embolo, Nico Elvedi… Wir haben nicht in jedem Jahrgang zwei oder drei gute Spieler. Viele andere Länder machen inzwischen mehr. Ein anderer Grund sind die Soft Skills, wie der Umgang des Trainers mit den Spielern. Dort liegen die Unterschiede. Mourinho versteht doch von Taktik nicht viel mehr als viele andere Trainer. Aber er hat eine Art mit den Leuten umzugehen, dass daraus etwas herausspringt. Nehmen wir Joe Zinnbauer. Er hatte nicht nur keinen Erfolg, sondern auch die Spieler nicht besser gemacht. Murat Yakin aber geht nach Schaffhausen und putzt in der Rückrunde alle weg; ein Steven Lang schiesst plötzlich Tore. Der Unterschied zwischen den Trainern liegt nicht im taktischen Bereich, sondern im menschlichen Umgang. Da ist mit Abstand am meisten Potenzial, um besser zu werden.