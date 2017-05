Torhüter Germano Vailati begann seine Profikarriere beim FC Sion, mit dem er 2006/2007 den Aufstieg in die höchste Spielklasse schaffte und im Jahr 2006 den Schweizer Cup gewann. Anschliessend zog es den Tessiner weiter zum FC St. Gallen, ehe er im Sommer 2012 als zweiter Goalie hinter Yann Sommer zum FC Basel stiess.

In der laufenden Saison kam der aus Lugano stammende Vailati in vier FCB-Wettbewerbsspielen zum Einsatz, dreimal davon hütete er im Schweizer Cup das Basler Tor.



Der designierte FCB-Sportdirektor Marco Streller freut sich über die Vertragsverlängerung mit dem Routinier: «Es ist schön, dass wir mit Germano Vailati einen sehr zuverlässigen und erfahrenen Torhüter sowie einen tollen Typen weiterhin in unseren Reihen wissen.»