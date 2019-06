Belinda Bencic verpasste in Santa Ponça auf Mallorca ihren vierten Turniersieg auf WTA-Stufe knapp. Die Ostschweizerin unterlag im Final des mit 250 000 Dollar dotierten Rasenturniers der USAmerikanerin Sofia Kenin (WTA 30) nach drei vergebenen Matchbällen 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 4:6. Die Entscheidung fiel im vorletzten Game, als Kenin das einzige Break des dritten Satzes gelang. Im zweiten Satz konnte Bencic beim Stand von 5:4 zum Sieg aufschlagen, nach drei abgewehrten Matchbällen gelang Kenin aber das Rebreak und später der Satzausgleich. Für die 20-jährige gebürtige Russin war es der zweite Turniersieg. Die ärgerliche Niederlage dürfte Bencic noch eine Weile beschäftigen. Dennoch kann die 22-Jährige viel Positives aus Mallorca mitnehmen, wo das Turnier nach vier Jahren wohl zum letzten Mal stattfand. Die Form für Wimbledon scheint zu stimmen. Auf dem Weg in den Final bezwang Bencic unter anderem die Wimbledon-Titelhalterin Angelique Kerber, und mehr Siege als sie (32) hat im bisherigen Saisonverlauf einzig Ashleigh Barty (36), die neue Nummer 1, errungen. Viel Zeit, mit der ärgerlichen Niederlage zu hadern, bleibt Bencic nicht. Für die Flawilerin geht es, sofern sie ihre Pläne nicht ändert, direkt am WTA-Premier-Turnier in Eastbourne weiter, wo sie in der 1. Runde auf die russische Qualifikantin Veronika Kudermetowa

(WTA 59) trifft. (SDA)