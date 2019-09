Sie sind beide nun seit zweieinhalb beziehungsweise drei Jahren in San Jose. Was macht das Leben in Kalifornien lebenswert?

François Affolter: Das Wetter ist sicher der grösste Vorteil. Aber mir gefällt auch die Stadt, die Mannschaft und unser Fussball. Wir sind ständig unterwegs und verbringen viel Zeit in anderen Städten, in denen wir spielen. Für mich sind die USA alles in allem eine sehr gute Erfahrung.

Timo Meier: Das Wetter ist schon cool, wie François sagt. Man kann das ganze Jahr über Flip-Flops tragen und die angenehmen Temperaturen bieten Lebensqualität. Obwohl es nicht den Anschein macht, ist in San Jose auch die Begeisterung fürs Eishockey gross. In der näheren Umgebung gibt es Sportteams aus allen Major Leagues. Man lernt andere Athleten kennen und kann sich austauschen.

Ob Sonne oder angenehme Temperaturen, letztendlich sind Sie zum Arbeiten hier. Was ist aus Sicht des Spitzensportlers der grösste Unterschied zur Schweiz?

François Affolter: Die Professionalität in unserer Mannschaft ist vergleichbar mit der Schweiz. Der Fussball entwickelt sich nach wie vor und die Liga wird mit neuen Teams erweitert. Mein Eindruck ist, dass sich das Niveau stetig verbessert und an Attraktivität gewinnt. Das allgemeine Interesse am Fussball ist aber sicherlich noch nicht mit Europa vergleichbar.

Timo Meier: Für mich liegt der grösste Unterschied in der Mentalität. Man ist viel mehr auf sich allein gestellt, die Eigenverantwortung ist höher. Es wird erwartet, dass man immer in Bestform ist und man über die ganze Saison in 82 Spielen Leistung erbringt. Der Druck ist schon gewaltig, zumal auch der Konkurrenzkampf unter den Spielern da ist. An Talenten und der Einsatzbereitschaft mangelt es hier nicht und manch einer möchte gerne meinen Platz einnehmen.