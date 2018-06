Der 21-jährige Hamburger, hinter Rafael Nadal und Roger Federer die Nummer 3 der Welt, setzte sich in der 3. Runde gegen den Bosnier Damir Dzumhur (ATP 29) erst nach einem abgewehrten Matchball und in knapp vier Stunden 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 7:5 durch.

6:2, 3:1 führte Zverev auf dem Centre Court, als die Partie erstmals drehte. Im vierten Satz lag der Deutsche mit einem Break zurück, ehe er sich ins Tiebreak zu retten vermochte. Im fünften Satz stand Zverev beim Stand von 4:5 nur einen Punkt vom Ausscheiden entfernt.

Der von vielen Experten als zukünftige Nummer 1 und Grand-Slam-Sieger gehandelte Zverev wartet noch immer auf den grossen Durchbruch an einem Major-Turnier. Weiter als in die Achtelfinals ist der Deutsche an einem der vier grossen Turniere noch nicht gekommen. In Paris trifft er in der Runde der letzten 16 auf den Sieger der Partie zwischen Lucas Pouille und Karen Chatschanow.

Bis jetzt hat Zverev eine hervorragende Sandplatz-Saison gespielt. In Monte Carlo erreichte er die Halbfinals, die Turniere in München und Madrid gewann er, ehe er in Rom erst im Final an Rafael Nadal scheiterte. In Roland Garros wird er deshalb als einer der ersten Herausforderer des Spaniers gehandelt.

Im Gegensatz zum Deutschen vermochte Grigor Dimitrov das Ausscheiden nicht mehr abzuwenden. Die Nummer 5 des ATP-Rankings aus Bulgarien unterlag dem Spanier Fernando Verdasco klar in drei Sätzen.