Damit sorgte Wozniacki auch dafür, dass die Rumänin Simona Halep das Jahr 2017 als Weltnummer 1 abschliesst. Pliskova war die einzige, die Halep in der Weltrangliste mit dem Turniersieg noch hätte von der Spitze verdrängen können.

Halep war bereits in den Gruppenspielen gescheitert und hatte den Vorstoss in die Halbfinals verpasst. Halep schliesst erstmals eine Saison als Nummer 1 ab. Die 26-Jährige gewann zwar noch nie ein Grand-Slam-Turnier, überzeugte aber mit dem Turniersieg in Madrid und zahlreichen weiteren Finaleinzügen.

Pliskova vergab gegen Wozniacki im ersten Durchgang sechs Satzbälle. Mit dem ebenfalls sechsten Satzball gewann Wozniacki schliesslich das Tiebreak 11:9. Im zweiten Satz holte Pliskova einen 1:3-Rückstand auf, sie gewann in der Folge aber kein Game mehr.

Im zweiten Halbfinal von Singapur treffen die Amerikanerin Venus Williams auf die Französin Caroline Garcia.