Roger Federer: Ich war den Tag hindurch nicht sonderlich nervös. Aber als es einmal losging, wollten die Beine nicht so, wie ich das wollte. Aber so ist es oft in den ersten Runden in Wimbledon. Meine Beine haben sich nicht so gut angefühlt und ich war in der Defensive schwach.

Mit Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Dominic Thiem sind drei Top-Ten-Spieler in der ersten Runde gescheitert, überrascht Sie das?

Selbstverständlich. Dass so viele gute Spieler so früh verlieren, ist immer überraschend. Aber die Margen sind klein und auch ich hatte ja zu Beginn Mühe. Die erste Woche von Wimbledon stellt dich auf die Probe. Bei Sascha und Dominic muss man sagen, dass es nicht ihre bevorzugte Unterlage ist. Und dann hatten sie auch noch ein schwieriges Los.

Welche Opfer haben Sie erbracht, um das zu erreichen?

Das klingt jetzt hart, aber ich habe sicher meine Kindheit geopfert. Es fühlt sich für mich nicht so an, aber man könnte es so sehen. Zu Beginn stellte man mir oft die Frage, ob es richtig war, die Schule mit 16 zu verlassen, zu reisen und nicht wie ein Rockstar zu feiern. Es ist ja nicht so, dass ich nie Party gemacht hätte. Es ist auch nicht so, dass ich mein Leben auf der Tour gehasst hätte. Aber es ist definitiv ein anderer Weg. Ich habe viele Opfer erbracht, das grösste war, dass ich mit 14 Jahren mein Zuhause verlassen habe. Ich sprach kein Französisch und lebte in einer anderen Familie. Aber ich würde es wieder so machen.