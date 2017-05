Wawrinka darf deshalb mit der Auslosung zufrieden sein. Der Lausanner befindet sich nicht in der Tableauhälfte von Topfavorit Nadal und könnte so erst im Final auf den neunfachen Paris-Sieger treffen. Wahrscheinlichster Viertelfinalgegner Wawrinkas wäre Marin Cilic, im Halbfinal würde gemäss Papierform Andy Murray oder Kei Nishikori warten.

Bei den Frauen trifft Timea Bacsinszky (WTA 31) in der 1. Runde auf die Spanierin Sara Sorribes Tormo (WTA 83), erste gesetzte Gegnerin der Viertelfinalistin des letzten Jahres könnte in der 3. Runde die Slowakin Dominika Cibulkova, Nummer 7 der Welt, sein. Viktorija Golubic (WTA 63) kommt zu einer Revanche gegen die Weissrussin Alexandra Sasnowitsch (WTA 96), der sie im April in Biel und im Fedcup-Halbfinal zweimal unterlag.