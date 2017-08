Um Federer "den wohl besten Tennis aller Zeiten" spielen zu sehen, habe sie schon Modeschauen sausen lassen, gestand Wintour in einem Beitrag auf "tennis.com", wie die "SI Online" am Freitag berichtete.

Die "Vogue"-Chefin und den Basler Tennisspieler verbindet neben der Leidenschaft für das Tennis auch die Liebe zur Mode. Sie wolle jeweils über Tennis reden mit ihm, Federer aber über Mode, schrieb Wintour weiter. Kein Wunder also, wurde Federer gemäss der US-Amerikanerin bereits ebenso oft in der "Vogue" abgelichtet wie etwa Topmodel Karlie Kloss.

Zum Ende ihres Beitrags sprach Wintour dem 36-Jährigen noch ein grosses Kompliment aus: An der Met-Gala 2017 in New York sei Federer der "mit Abstand bestgekleidete Mann" des Abends gewesen.