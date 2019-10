Turniernummer 2 Zverev bereits ausgeschieden

Der 22-jährige Deutsche unterlag in der 1. Runde im Duell zweier starker Aufschläger dem Amerikaner Taylor Fritz (ATP 31) 6:7 (7:9), 4:6. Nach dem einzigen Break im zweiten Satz fand der Halbfinalist des letzten Jahres keinen Weg mehr ins Spiel zurück. Der 21-jährige Fritz trifft nun auf den noch ein Jahr jüngeren Australier Alex de Minaur.

Zverev, der aktuell den 7. Platz im Jahresranking belegt, kann damit keine weiteren Punkte im Rennen um die Qualifikation für die ATP Finals in London sammeln und könnte nun vom Italiener Matteo Berrettini, der diese Woche in Wien im Einsatz steht, überholt werden.

Die Achtelfinals erreicht hat hingegen der als Nummer 5 gesetzte Italiener Fabio Fognini (ATP 12) mit einem Zweisatz-Sieg gegen den australischen Qualifikanten Alexei Popyrin.

Federer im Achtelfinal gegen Albot

Mittlerweile kennt auch Roger Federer seinen zweiten Gegner: Der Basler trifft am Mittwoch (19.00 Uhr) bei seinem Heimturnier auf Radu Albot (ATP 49). Der 29-jährige Moldawier setzte sich in seinem Startspiel gegen den Serben Dusan Lajovic 2:6, 6:3, 6:4 durch.

Die bislang einzige Partie zwischen Federer und Albot entschied der Schweizer in diesem Frühjahr beim Turnier in Miami in drei Sätzen für sich.