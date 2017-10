Es gibt diese Anekdote, die versinnbildlicht, was das Tandem so erfolgreich machte. Sie spielte sich am 11. September 2016 in den Katakomben des Arthur-Ashe-

Stadions ab, Minuten vor dem US-Open- Final. Aus Nervosität zittert Wawrinka am ganzen Körper und bricht in Tränen aus. Norman findet die richtigen Worte. Und Wawrinka gewinnt das Turnier.

Oft genug aber verzweifelt Norman auch an Wawrinka, dem Starrköpfigen, der sich am liebsten in seinen vier Wände verkriecht, wenn er in der Schweiz ist, und von sich selber sagt, er könne recht eigenbrötlerisch sein und brauche seine Inseln der Ruhe.

Einmal verlässt Norman demonstrativ seinen Platz im Stadion, weil ihm die Einstellung seines Schützlings missfällt. Als Wawrinka das registriert habe, sei er aufgewacht. Viele hätten diese Provokation nicht toleriert. Wawrinka, der Arbeiter, schon.

Diskussionen mit offenem Visier

Dessen Schwankungen beschäftigen Norman. Er mag es nicht, dass der Eindruck entstehen kann, Wawrinka sei es egal, wenn er verliert. Es sind offene, manchmal auch harte Diskussionen. Norman führt sie unerschrocken und mit offenem Visier und ruft sich immer wieder das erste Gespräch in einem Hotel am Genfersee in Erinnerung.

«Stan forderte mich gleich auf, immer ehrlich zu ihm zu sein, auch wenn das manchmal schmerzhaft sein kann.» Damals, im Winter 2012, skizziert er den Weg, den er mit dem ewigen Zweifler gehen will. Er sieht vor, dass sich Wawrinka für den Final der acht Jahresbesten qualifiziert.

Der Romand, damals noch die Nummer 17 der Welt, glaubt nicht daran, doch er vertraut Norman, der einst in Roland Garros im Final stand. Ein Jahr später gewinnt Wawrinka die Australian Open.