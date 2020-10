Topfavoritin Halep in Achtelfinals out - Nadal weiter ungefährdet

Halep, die als Topfavoritin ins Turnier ging, war gegen die gross aufspielende polnische Weltnummer 54 von A bis Z chancenlos. Der 19-jährigen Swiatek glückte bei ihrem bislang grössten Erfolg so gut wie alles. 30 gegenüber 12 Winner bei 20:15 unerzwungenden Fehlern standen nach 68 einseitigen Minuten zu Buche.

Für Halep war es die erste Niederlage seit dem Halbfinal am Australian Open in Melbourne. Danach hatte die Weltranglisten-Zweite 17 Partien in Serie gewonnen und die Titel in Dubai, Prag und zuletzt in Rom geholt. 2019 hatte die 29-jährige French-Open-Siegerin von 2018 in Paris gegen Swiatek im Achtelfinal noch 6:1, 6:0 gewonnen.

Nadal marschiert weiter

Rafael Nadal machte derweil auch im Achtelfinal kurzen Prozess. Der zwölffache Roland-Garros-Sieger schlug den 20-jährigen Amerikaner Sebastian Korda (ATP 213) in 1:55 Stunden 6:1, 6:1, 6:2. Sein nächster Gegner ist der bisher überzeugende Italiener Jannik Sinner (ATP 75) oder der als Nummer 6 gesetzte US-Open-Finalist Alexander Zverev.

Korda ist der Sohn von Petr Korda, dem Australian-Open-Champion von 1996. Er erreichte in Paris als Qualifikant erstmals die Achtelfinals eines Grand-Slam-Turniers. Gegen sein Idol Nadal blieb er aber chancenlos. Wie Nadals letzte zwei Gegner Stefano Travaglia und Mackenzie McDonald gewann er weniger als fünf Games. In vier Spielen hat Nadal erst 23 Games abgegeben.