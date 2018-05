Da sie ihre Wadenverletzung noch nicht vollständig ausheilen lassen konnte, musste Bacsinszky für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres Forfait erklären.

Bacsinszky gab ihren Entscheid in einer sehr emotionalen Erklärung vor Medienleuten in Paris bekannt. Nach einigen Trainings auf den Sandplätzen in Paris habe sie sich eingestehen müssen, dass sie für ein Grand-Slam-Turnier nicht bereit sei.

Vor drei Wochen erlitt Bacsinszky am Turnier im marokkanischen Rabat beim Aufwärmen eine Muskelverletzung in der rechten Wade. Um diese Verletzung auszuheilen, benötigt ein Athlet normalerweise etwa drei Wochen. "Ich habe begonnen, Bälle zu schlagen, aber ich konnte dies nicht mit der nötigen Intensität tun", hatte Bacsinszky letzten Dienstag an einer Medienkonferenz in Gstaad gesagt.

In der WTA-Weltrangliste wird die Schweizerin viel Terrain einbüssen, nachdem sie vor einem Jahr in Paris in die Halbfinals vorgestossen war. Derzeit belegt sie noch den 63. Platz, nach dem French Open wird sie hinter die 300. Position zurückfallen.