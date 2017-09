Der Höhenflug der 20-jährigen Linkshänderin in Chinas Millionen-Metropole wurde damit jäh gestoppt, nachdem sie in der 1. Runde die ehemalige US-Open-Siegerin Samantha Stosur ausgeschaltet hatte. Gegen die nur 1,60 m kleine Slowakin konnte sie nicht an die Glanzleistung gegen die Australierin Stosur anknüpfen.

Vor allem bei eigenem Aufschlag bekundete Teichmann grosse Mühe. Sie brachte nur 44 Prozent der ersten Aufschläge ins Feld und leistete sich sieben Doppelfehler. Die logische Folge war, dass die Bielerin nur gerade zwei ihrer acht Aufschlagspiele gewann. In nur 68 Minuten hatte die Weltnummer 9 Cibulkova so relativ leichtes Spiel.

