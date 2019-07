Halep siegte in 73 Minuten Switolina 6:1, 6:3, Williams brauchte weniger als eine Stunde, um Strycova mit 6:1, 6:2 zu besiegen. Beide Verliererinnen bestritten ihren ersten Halbfinal an einem Grand-Slam-Turnier.

Für die ehemalige Weltranglisten-Erste Halep ist es der erste Einzug in den Wimbledon-Final, nachdem sie 2014 bereits einmal die Halbfinals an der Church Road erreicht hat. Ihren bislang einzigen Grand-Slam-Sieg feierte sie 2018 am French Open in Paris. "Ich bin sehr aufgeregt, aber auch nervös", sagte Halep. "Es ist einer der besten Momente meines Lebens.

Der Weg in den Final sei aber schwieriger gewesen, als es das Resultat aussage. "Aber ich bin körperlich und mental sehr stark gewesen", so die 27-Jährige aus Constanta, die in sechs Partien nur einen Satz abgegeben hat.

Serena Williams' nächste Chance

Im Final gegen Serena Williams tritt Halep als Aussenseiterin an. Die 37-jährige Amerikanerin kommt im Südwesten Londons immer besser in Fahrt, nachdem sie in der ersten Saisonhälfte mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte. "Ich liebe es noch immer, was ich mache", sagte Serena Williams nach der Partie. "Und ich bin noch immer ziemlich gut."

Für Williams geht es am Samstag um viel. Mit ihrem 24. Triumph an einem Grand-Slam-Turnier, dem achten in Wimbledon, würde sie den Rekord der Australierin Margaret Court aus den Sechziger- und Siebzigerjahren egalisieren und damit auch statistisch zur erfolgreichsten Tennisspielerin aller Zeiten avancieren.

Die letzten beiden Chancen hatte Williams verpasst. Vor einem Jahr unterlag sie in Wimbledon im Final Angelique Kerber, am US Open verlor sie den Final gegen die Japanerin Naomi Osaka. Gewinnt Williams am Samstag, wäre es ihr erster Grand-Slam-Titel als Mutter.