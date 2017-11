Williams trainiert derzeit bereits in Florida und hofft, nach der Geburt ihrer Tochter am 1. September und der vor kurzem erfolgten Hochzeit im Januar ihren Titel in Melbourne verteidigen zu können.

"Serena bereitet sich für 2018 vor, sie trainiert und bringt sich wieder in Form", sagte der Coach der 36-jährigen Amerikanerin, Patrick Mouratoglou, gegenüber CNN. "Wir werden sehen, wie ihr Körper reagiert und wie sich ihr Tennis-Level entwickelt. Dann werden wir bezüglich Australien entscheiden", meinte der Coach der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin.

Coach trennt sich von Asarenka

Keine guten Nachrichten gab es für eine andere frühere Nummer 1 der Welt: Viktoria Asarenka, die wegen eines Sorgerechtsstreits um ihren Sohn seit Juli nicht gespielt hat, hat ihren Coach Michael Joyce verloren. Er habe sich entschieden, mit seiner Trainerkarriere fortzufahren, während Asarenka sich weiter um die Klärung ihres Privatlebens kümmere. Die zweifache Australian-Open-Siegerin, deren Sohn vor kurzem ein Jahr alt wurde, und der Kindesvater hatten sich im Juli getrennt. Ein Gericht entschied, dass Asarenka Kalifornien nicht mit ihrem Kind verlassen darf, solange das Sorgerecht nicht geklärt ist.