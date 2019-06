Ganze drei Seiten widmet die französische Sportzeitung «L’Equipe» dem Schweizer Viertelfinal in Roland Garros, darunter die Titelseite. Einen Tag nachdem auch die letzten Franzosen ausgeschieden sind, taufen sie ihr Turnier, die French Open, kurzerhand in «Suisse Open» um.

Der Anlass: der Schweizer Viertelfinal zwischen Roger Federer und Stan Wawrinka. Obschon das Spiel erst um 14.00 Uhr beginnt, ist die Anlage bereits zur Mittagszeit überfüllt. Vor dem Court Suzanne Lenglen bieten selbst Spanier ihr Ticket für den parallel auf dem Court Philippe Chatrier stattfindenden Viertelfinal ihres Landsmanns und elffachen Siegers Rafael Nadal gegen Kei Nishikori zum Tausch an. Sie sollten recht behalten – Nadal fegte mit 6:1, 6:1, 6:3 über den Japaner hinweg und steht ohne Satzverlust in den Halbfinals.

Von weitaus grösserer Brisanz ist, wer ihn am Freitag herausfordert. Wawrinka, der Sieger von 2015, oder Roger Federer, der Paris-Triumphator von 2009, der vor vier Jahren auf dem gleichen Platz, gegen den gleichen Gegner und in der gleichen Runde letztmals in Roland Garros gespielt hatte.

Nicht erst seit jenem Tag sind ihre Lebenslinien untrennbar miteinander verbunden. Gemeinsam gewannen sie 2008 Olympia-Gold im Doppel, 2014 bejubelten sie den ersten Schweizer Davis-Cup-Sieg. Für die Zuschauer im Stadion unsichtbar, kommt es kurz vor dem Einlaufen in den verschlungenen Gängen des Stadions zum freundschaftlichen Handschlag.