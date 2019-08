Der Schaffhauser ist als Weltnummer 119 der höchstklassierte Spieler im Quintett von Teamcaptain Severin Lüthi. Die weiteren Spieler sind Sandro Ehrat (ATP 289), Marc-Andrea Hüsler (ATP 291), Damien Wenger (ATP 605) und Jérôme Kym (ATP 1319).

Die Schweiz tritt in Bratislava, wo auf Sand gespielt wird, als Aussenseiterin an. Bei den Slowaken, welche in der Qualifikationsrunde im Februar knapp an Kanada scheiterten, ist Martin Klizan (ATP 83) die Nummer 1. Drei weitere Spieler sind in den Top 200 klassiert.

Der Sieger der Barrage behält den Platz in der Weltgruppe und spielt dort im Februar 2020 in der Qualifikationsrunde um einen Platz im Finalturnier, für welches sich 18 Teams qualifizieren und welches jeweils im November stattfindet. Der Verlierer tritt 2020 in der Kontinentalzone Europa/Afrika an.