Roger Federer erwischte im Arthur-Ashe-Stadion einen rabenschwarzen Abend. 6:3, 5:4 und 40:15 hatte der fünffache US-Open-Sieger geführt, ehe ihm die Partie nach eineinhalb Stunden Spielzeit und zwei vergebenen Satzbällen komplett entglitt.

Mit zwei Breaks in Folge schaffte der Aussenseiter den Satzausgleich und bestrafte Federer für die für seine Verhältnisse miserable Aufschlagleistung im zweiten Satz. Es war der Beginn der Wende, die kaum einer der über 20'000 Zuschauer für möglich gehalten hätte.

Im dritten Durchgang, in dem Federer gleich zu Beginn eine Breakchance vergeben hatte, brachte das Tiebreak die Entscheidung. Erneut stand der Baselbieter beim Stand von 7:6 nur ein Punkt vom Gewinn des Satzes entfernt - doch auch diese nutzte er nicht. Der 37-Jährige wirkte gezeichnet, herrschte doch auch am späten Abend in Flushing Meadows noch eine Luftfeuchtigkeit von gegen 80 Prozent.

Im vierten Satz raffte sich Federer noch einmal auf, lag mit einem Break vorne, doch das Aufbäumen dauert nur kurz. Er kassierte das Rebreak und verlor nach einem miserablen Tiebreak die Partie letztlich verdient. 77 nicht erzwungene Fehler standen am Ende für Federer zu Buche. "Es war offensichtlich, dass Roger nicht seinen besten Tag erwischte", sagte Millman. "Aber ich habe die Chance gepackt."

Durch den überraschenden Sieg Millmans, der erstmals in seiner Karriere in einem Grand-Slam-Viertelfinal steht, platzte das erwartete Duell zwischen Federer und Novak Djokovic. Nun fordert der Australier am Mittwoch den Wimbledonsieger heraus.