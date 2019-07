Die Weltnummer 55 Riske, die in der 3. Runde Belinda Bencic ausgeschaltet hatte, untermauerte auch gegen die French-Open-Siegerin Barty ihre Qualitäten auf Rasen. Vor Wimbledon hatte die 29-Jährige aus Nashville das ITF-Turnier von Surbiton sowie das WTA-Turnier in 's Hertogenbosch gewonnen.

In den Viertelfinals am Dienstag spielt Riske gegen Serena Williams, die gegen Carla Suarez Navarro 6:2, 6:2 siegte. Die 37-jährige Williams gewann das Turnier an der Church Road sieben Mal und verlor im letzten Jahr erst im Final gegen Angelique Kerber.

In den Achtelfinals endete auch der Lauf der erst 15-jährigen Cori Gauff. Die Amerikanerin, die bei ihrem Grand-Slam-Debüt für Furore gesorgt hatte, verlor gegen die frühere Weltnummer 1 Simona Halep 3:6, 3:6. Gauff wird dank ihrem Exploit in der Weltrangliste von Platz 313 in die Top 150 vorstossen.