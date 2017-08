Polansky, die Nummer 116 der Welt, müsste ein idealer Einstieg für Federers erstes Spiel seit dem achten Wimbledon-Titel sein. Der 29-Jährige aus Toronto gewann gegen Pospisil (ATP 75) erst zum achten Mal ein Spiel auf ATP-Stufe, zum fünften Mal beim kanadischen Heimturnier. Über die 2. Runde ist er überhaupt noch nie hinausgekommen.

Polansky bestätigte seine gute Form der letzten Wochen, in denen er bei drei Challenger-Turnieren in Kanada den Final und beim ATP-Turnier im mexikanischen Los Cabos die 2. Runde erreicht hatte. Vom 2:5 im ersten Satz bis zum 4:0 im zweiten gewann er sieben Games in Folge. Dennoch ist der Empfänger einer Wildcard gegen Federer krasser Aussenseiter.

Das bisher einzige Duell gewann der Basler, der heute Dienstag seinen 36. Geburtstag feiert, vor drei Jahren in Toronto in der 2. Runde in nur 52 Minuten 6:2, 6:0. Bis am Mittwoch dürfte Federer auch seinen Rhythmus gefunden haben. Am Samstag stellte er noch fest, dass es mit Jetlag und viel Wind im Training noch nicht optimal gelaufen sei.

Del Potro beendet Isners Serie

Die mit der grössten Spannung erwartete Partie der 1. Runde gewann Juan Martin Del Potro gegen John Isner 7:5, 7:5. Dem US-Open-Champion von 2009 gelang gegen den Aufschlagriesen jeweils beim Stand von 5:5 das einzige Break. Isner verlor nach acht Siegen ohne Satzverlust erstmals wieder seit der überraschenden Zweitrunden-Niederlage in Wimbledon gegen Dudi Sela. Seither hatte der Amerikaner die Turniere in Newport und Atlanta gewonnen. Del Potro ist der voraussichtliche Drittrunden-Gegner von Rafael Nadal.