Pliskova schlägt Halep, Switolina ohne Satzverlust weiter

Für Pliskova ist es die dritte Halbfinal-Qualifikation in Folge am Saisonfinale. Am Samstag trifft sie auf die topgesetzte Ashleigh Barty aus Australien, womit es zum Duell der Weltnummern 1 und 2 kommt.

Im zweiten Halbfinal spielt Belinda Bencic gegen die Titelverteidigerin Jelina Switolina. Die Ukrainerin zog nach dem 7:5, 7:6 (12:10) gegen die Amerikanerin Sofia Kenin ohne Satzverlust in die Halbfinals ein.

Nach einem phasenweise spektakulären Schlagabtausch verwertete die 25-Jährige aus Odessa nach zwei Stunden ihren sechsten Matchball, nachdem sie zuvor zwei Chancen von Kenin zum Satzausgleich abgewehrt hatte. Kenin kam nach dem verletzungsbedingten Rückzug der Kanadierin Bianca Andreescu zu ihrem Debüt beim Saisonfinale.