Zuletzt hatte Kvitova in Rom aufgeben müssen. Eine Untersuchung am Sonntagabend in Paris zeigte einen Muskelfaserriss.

Die zweifache Wimbledon-Siegerin hatte in den letzten Wochen auf Sand gut gespielt und gehörte in Roland Garros zu den Titelanwärterinnen. Ihren Platz im Hauptfeld nahm die 18-jährige Slowenin Kaja Juvan ein.