Opelka und De Minaur weitere Halbfinalisten nach Federer

Die Zahl der namhaften Gegner von Roger Federer schrumpfte am Viertelfinaltag in Basel weiter. Mit Roberto Bautista Agut strich nach Stan Wawrinka (Forfait für den Viertelfinal gegen Federer) und Alexander Zverev (Aus in der 1. Runde gegen Taylor Fritz) ein weiterer Titelkandidat die Segel. Der als Nummer 4 gesetzte Spanier unterlag dem 22-jährigen Amerikaner Reilly Opelka in etwas mehr als anderthalb Stunden 3:6, 6:3, 3:6.

Im zweiten Viertelfinal des Tages setzte sich der mit einer Wildcard ausgestattete australische Youngster Alex de Minaur (ATP 28) gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff (ATP 41) 6:4, 7:6 (7:4) durch.

Opelka, der im Februar in New York sein erstes Turnier auf ATP-Stufe gewonnen hat, ebnete sich den Weg zum Erfolg gegen Bautista Agut mit 31 Assen. Der 2,11 m grosse Spieler hält damit in diesem Jahr bei 988 Assen. Nur sein Landsamm John Isner punktete öfter direkt mit dem Service.

Der 22-jährige Opelka und der 20-jährige De Minaur spielen am Samstag im ersten Halbfinal gegeneinander um den Finaleinzug. Federer, der nach Stan Wawrinkas Aufgabe im Viertelfinal ein Freilos genoss, bekommt es - frühestens um 16.00 Uhr - mit dem Sieger des Duells zwischen Stefanos Tsitsipas (ATP 7) und Filip Krajinovic (ATP 46) zu tun.