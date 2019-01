Novak Djokovic gab sich wenig Mühe, seinen Ärger darüber zu verbergen, dass jemand aus seinem Umfeld mit Dingen an die Öffentlichkeit gegangen war, die er lieber geheim gehalten hätte. «Ich weiss nicht, woher Sie das haben. Diese Informationen sind streng vertraulich», sagte er zur Frage, ob es stimme, dass sich der Spielerrat, den er präsidiert, mit einer 5:4-Mehrheit für die Absetzung von ATP-Präsident Chris Kermode ausgesprochen habe. Der mit einem Jahressalär von 1,3 Millionen Franken dotierte Vertrag des Briten läuft Ende Jahr aus.

Kolportierte 260 Millionen Franken erwirtschaften die Australian Open, 44 Millionen davon fliessen den Spielern in Form von Preisgeldern zu. Seit Kermodes Amtsantritt 2013 hat sich das Preisgeld verdoppelt.

Doch der Spielerrat um Djokovic vertritt die Meinung, die Grand-Slam-Turniere gäben noch immer einen zu kleinen Anteil ihrer Einnahmen an die Spieler weiter. Vor einem Jahr hatte Djokovic deshalb im Beisein eines Anwalts seine Pläne für die Gründung einer Gewerkschaft skizziert. Damals soll er sogar den Boykott der Australian Open zur Diskussion gestellt haben.

«Wie verängstigte Kinder»

Djokovic sagt, gewisse Menschen würden ihm unterstellen, es gehe ihm darum, dass die Topspieler noch mehr verdienten. Das Gegenteil sei wahr. «Wir kämpfen für eine gerechtere Verteilung, um höhere Preisgelder in der Qualifikation und in den ersten Runden. Momentan können nur die besten hundert von unserem Sport leben. Das versuchen wir zu ändern. Wir möchten, dass mehr Spieler die Kosten decken und ein anständiges Leben führen können.» Es sei eine Unterstellung, dass es ihm dabei um die Topspieler gehe. «Ich tue das, weil mir dieser Sport am Herzen liegt.»

Die gleiche Meinung vertritt der Kanadier Vasek Pospisil, der wie Djokovic dem Spielerrat angehört. Er schrieb in einem Rundmail an die Kollegen, die ATP müsse bestimmter auftreten und beginnen, die Tour wie ein Geschäft und nicht wie eine Gruppe verängstigter Kinder zu führen. «Wir brauchen einen Geschäftsführer, der zuerst und in erster Linie unsere Interessen vertritt.» Er rief dazu auf, als Einheit aufzutreten.

Gespaltene Tenniswelt

Doch das Gegenteil ist der Fall. Djokovic sagt, seit er dem Rat vorsitze, sei der Dialog viel ausgeprägter. Zumindest Rafael Nadal widerspricht dieser Darstellung. Er zeigte sich irritiert darüber, dass in der Angelegenheit niemand das Gespräch mit ihm gesucht hatte.

Stan Wawrinka sagt, Kermode geniesse grossen Rückhalt. Er sagt: «Er macht einen grossartigen Job. Es ist wichtig, dass er unser Präsident bleibt. Es fühlt sich falsch an, wie hinter den Kulissen Druck ausgeübt und Stimmung gemacht wird.»